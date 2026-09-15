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Соседка записала: женщину наказали за дискредитацию ВС РФ из-за криков из окна

В Хакасии Черногорский городской суд вынес решение по делу 30-летней местной жительницы. Ее признали виновной в дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Поводом для разбирательства стали регулярные антироссийские высказывания. Их женщина выкрикивала из окна своей квартиры, дожидаясь появления во дворе прохожих.

Противоправные действия зафиксировала одна из соседок. Она записала 21 аудиофайл и передала материалы правоохранителям. Еще три жительницы дома подтвердили факты систематических выкриков в окно.

На заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она объяснила свое поведение употреблением алкоголя и потерей контроля над собой.

Суд назначил женщине штраф в размере 30 тыс. рублей. Он учел признание вины в качестве смягчающего фактора, а предыдущие административные нарушения — в качестве отягчающего.

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