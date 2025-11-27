Соревнования «Зимние забавы» собрали юных спортсменов в парке Серебряных Прудов

26 ноября в муниципальном округе Серебряные Пруды прошли соревнования «Зимние забавы». Площадкой для яркого спортивного праздника стал парк культуры и отдыха «Серебряный», где встретились воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юность». Под руководством опытных тренеров юные спортсмены собрались, чтобы продемонстрировать ловкость, выносливость и командный дух. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие началось с энергичной и веселой разминки, которая зарядила всех участников и настроила их на предстоящие испытания. Затем ребята разделились на четыре команды, каждая из которых горела желанием победить.

Программа «Зимних забав» включила в себя захватывающие эстафеты на скорость и координацию, а также разнообразные подвижные игры, развивающие меткость и реакцию. Кульминацией праздника стало традиционное перетягивание каната — настоящее испытание на силу и сплоченность, где каждая команда боролась до последнего.

Соревнования подарили участникам массу положительных эмоций, заряд бодрости и незабываемые впечатления, еще больше укрепив дружбу и любовь к спорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.