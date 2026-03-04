сегодня в 18:54

Соревнования по лыжному спринту среди жителей серебряного возраста в Истре завершились яркими победами

1 марта на стадионе спортивного комплекса «Арена-Истра» состоялись соревнования по лыжному спринту среди участников старшего поколения и любителей зимнего спорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На лыжню вышли женщины 55+ и мужчины 60+ на дистанции 2 и 3 км соответственно.

Среди участниц женского зачета призы завоевали:

1-е место заняла спортсменка Раиса Рахматова, показавшая удивительную скорость и выносливость.

Серебряным призером стала элегантная и энергичная Елена Мухина

Бронза досталась вдохновляющей своей активностью Галине Юлынцевой.

Мужской забег завершился триумфально победой опытных спортсменов:

Безоговорочную победу одержал Олег Блохин, продемонстрировав великолепную технику и мастерство.

Серебро завоевал уверенный и целеустремленный Борис Шаханов

Замкнул тройку лидеров опытный и азартный участник Альберт Сычков

Спортивный комплекс «Арена-Истра» вновь доказал свою способность создавать незабываемые спортивные события, объединяя поклонников здорового образа жизни и активных занятий спортом независимо от возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.