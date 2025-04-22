Соревнования по боксу «На призы МСМК Дмитрия Двали» стартуют в Балашихе

В 22 по 27 апреля «Арена Балашиха» станет центром притяжения для юных боксеров со всей страны. В городе впервые пройдут всероссийские соревнования по боксу «На призы МСМК Дмитрия Двали», организованные чемпионом мира среди военнослужащих и чемпионом Европы Дмитрием Двали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На ринге встретятся около 200 спортсменов из 24 регионов России. Юные боксеры в возрастной категории 15-16 лет будут бороться не только за победу, но и за выполнение норматива кандидата в мастера спорта.

Инициатива проведения турнира получила поддержку Федерации бокса России, Московской области и Забайкальского края, что подчеркивает его значимость для развития бокса в стране.

«Мы очень рады принимать столько талантливых ребят в Балашихе. Уверен, этот турнир станет для многих из них трамплином в большой спорт», — отмечает Дмитрий Двали.

Торжественное открытие соревнований пройдет 23 апреля в 12:00 на «Арене Балашиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.