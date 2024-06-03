Соратника Басаева нашли в Москве спустя 29 лет после нападения на Буденновск

Москвича Хамзата Зоева задержали по подозрению в причастности к боевикам Басаева

В Москве правоохранители задержали мужчину по имени Хамзат Зоев, которого подозревают в причастности к банде террориста Шамиля Басаева и атаке на ставропольский Буденновск в 1995 году. Фигурант обвиняется по четырем статьям УК, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главк Следкома по Северо-Кавказскому ФО.

Зоеву инкриминируют статьи о захвате заложников, участии в банде, убийстве и террористическом акте. К его задержанию привлекались сотрудники ФСБ и МВД.

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

Правоохранители считают, что в июне 1995 года Зоев добровольно примкнул к боевикам, главарем которых был один из лидеров чеченских сепаратистов Басаев. В середине того же месяца Зоев вместе с примерно 160 террористами напали на Буденновск, захватив в заложники свыше 1,5 тысячи жителей. В результате трагедии тогда погибли 129 человек, 317 людей были ранены.