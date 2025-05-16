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Сообщница советовала Тарховой «косить» под психбольную, чтобы избежать наказания

Сообщница Екатерины Тарховой, Светлана Метревели, предположительно, советовала ей «косить» под психическую больную, чтобы избежать наказания за убийство дедушки, а также его супруги. Женщина лежала в психдиспансере около 10 лет назад, сообщает Mash .

Женщины познакомились в грузинском Тбилиси. Там Тархова и Метревели подружились.

Екатерина воспринимала старшую подругу, как мать, советовалась с ней. Метревели же манипулировала ей. По предварительной информации, она могла подтолкнуть девушку к убийству.

У Метревели уже были судимости. Она была признана виновной по статье 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Ранее сообщалось, что по делу о зверском убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены нашли новых подозреваемых — 56-летнюю Светлану и 25-летнего Дмитрия Метревели. Их заочно обвинили.

Светлана из-за границы координировала убийство бывшего мэра и его супруги. Она курировала внучку Тархова и племянника Дмитрия. Когда убийство было совершено, Дмитрий уехал из РФ.

Прислушиваясь к указаниям Светланы, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели заморозили трупы погибших с использованием азота, расчленили и раскидали по контейнерным площадкам Самары.

До этого в убийстве обвиняли исключительно внучку Виктора Тархова. Ее посчитали вменяемой. Светлана призналось в совершенном преступлении. По ее словам, женщина отравила родственников, а сообщник расчленил трупы.