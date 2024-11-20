Сомнительный документ, неожиданно появившийся в Сети, напугал жителей Кузбасса

В Telegram-каналах Кузбасса начала вируситься фотография документа, который сообщает о планируемых преступлениях в регионе, сообщает Сiбдепо .

В этом документе утверждается, что якобы двое местных жителей были завербованы украинскими спецслужбами для осуществления громких преступлений с множеством жертв. В связи с этим в области, по информации документа, был введен сначала «синий», а затем «желтый» уровень террористической угрозы.

В письме, адресованном руководителю одного из кемеровских предприятий и отправленном от Управления потребительского рынка и развития предпринимательства, содержится предписание о необходимости усиления охраны объектов компании, проверки системы видеонаблюдения и проведения дополнительных инструктажей по безопасности для сотрудников.

Тем временем в пресс-службе ФСБ России по Кемеровской области сообщили, что в регионе проходят трехдневные учения. Появление данного документа может быть связано именно с этими мероприятиями, которые будут продолжаться до 21 ноября включительно.

«Все в порядке, на территории области силами оперативного штаба проводятся антитеррористические учения. В них задействованы сотрудники как нашего ведомства, так и ФСИН, СУ СК, МВД и других органов исполнительной власти», — отметили в ведомстве.