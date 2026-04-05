Солнце «проглотило» ярчайшую комету год C/2026 A1 возрастом 5 млрд лет
Фото - © скриншот/Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Комета C/2026 A1 не вернулась в область, которую видят космические средства наблюдения, откуда она из-за приближения к Солнцу исчезла 4 апреля почти в 14:30 по московскому времени. Скорее всего, звезда поглотила небесное тело, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Летучие частицы кометы рассеялись по солнечной короне. Крупные каменные элементы в теории могли приземлиться на солнечную поверхность.
Часть пылевого хвоста кометы в период катастрофы оторвалась. Также она оказалась вытеснена под давлением света во внешнюю корону. Там она рассеется.
Практически все кометы солнечной системы появились пять млрд лет назад. C/2026 A1 была такого же возраста.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.