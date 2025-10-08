Солнечногорцы могут решить вопросы ремонтных работ и благоустройства дворов в цифровом формате

Собственники жилья в городском округе Солнечногорск получили возможность решать вопросы управления многоквартирными домами в электронном виде через портал ГИС ЖКХ . Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для использования данной функции необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Помимо голосований, портал позволяет собственникам передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и контролировать наличие задолженностей.

«Внедрение электронного голосования помогает исключить фальсификацию результатов. К его ключевым преимуществам относится также удобство: нет необходимости в физическом присутствии на собраниях и заполнении множества бумаг. Практика показывает, что электронные собрания привлекают больше участников, снижая тем самым риск их срыва из-за недостаточной явки», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По вопросам, связанным с регистрацией или участием в электронном голосовании, жители могут обратиться за помощью в любой МФЦ. Проверить доступность цифрового собрания для конкретного дома можно в разделе «Голосования по дому» на портале ГИС ЖКХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.