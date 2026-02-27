Солнечногорцам рассказали о преимуществах электронного платежного документа

У жителей городского округа Солнечногорск есть возможность получения единых платежных документов в цифровом формате через региональный портал государственных услуг, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данный сервис направлен на упрощение процесса оплаты коммунальных услуг, исключает риск потери документа или попадания персональных данных в руки мошенников.

Переход на новый формат осуществляется в личном кабинете на портале https://uslugi.mosreg.ru/epd путем выбора опции «Получать ЕПД онлайн» и подтверждения согласия на отказ от бумажных носителей. Квитанции начнут приходить в электронном виде со следующего месяца.

«Помимо получения платежных документов, функционал портала позволяет контролировать расходы и проверять начисления одновременно по нескольким объектам недвижимости. Мы стремимся к тому, чтобы процесс взаимодействия с коммунальными службами стал максимально прозрачным и оперативным», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

При необходимости распечатать квитанцию можно в ближайшем офисе «МосОблЕИРЦ». Для возврата к бумажному носителю достаточно подать соответствующее заявление в период с 1-го по 19-е число любого месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.