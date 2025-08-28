Солнечногорским пенсионерам дали советы против мошенников

Основная задача преступников — завладеть личными данными, получить доступ к банковским счетам и учетным записям на портале Госуслуг. Для этого они используют различные методы: от запугивания и выманивания кодов до убеждения в необходимости перевода денег.

«Никогда не сообщайте данные своей банковской карты, включая секретный код на обратной стороне, и не поддерживайте телефонные разговоры с подозрительными лицами, которые представляются банковскими работниками. Просто положите трубку!» — рекомендуют в прокуратуре.

Также в ведомстве напомнили, что сотрудники банков никогда не запрашивают информацию по карте. Не следует переводить средства по просьбе знакомых из соцсетей, так как их аккаунт мог быть взломан, и не нужно переходить по подозрительным ссылкам. Кроме того, представители госорганов также не требуют предоставления подобных сведений.