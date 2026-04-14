Солнечногорск подготовили к пожароопасному сезону с 20 апреля

Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 20 апреля, к этому периоду в Солнечногорске провели комплексную подготовку сил и средств. В округе создан оперативный штаб, определены зоны риска и проверена готовность служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Константин Михальков сообщил, что для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создан межведомственный штаб. Утвержден план действий, определены территории повышенного риска рядом с населенными пунктами и СНТ. Проверена готовность служб, рассчитаны силы и техника для тушения возгораний, обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

«Мы внимательно следим за обстановкой, анализируем риски и держим ситуацию под контролем. В 2025 году на территории округа произошло 3 природных возгорания, и благодаря слаженной работе служб все пожары были потушены оперативно, пострадавших нет. В этом году мы делаем все возможное, чтобы обеспечить полную безопасность», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Под особым контролем находятся деревни Гигирево, Редино, Шахматово, Маслово, Заовражье, Новый Стан, Сергеевка и Толстяково, где существует риск распространения лесных пожаров. Вокруг них обустраивают минерализованную полосу общей протяженностью 40 км, работы планируют завершить к началу лета. Вблизи деревень Дулепово и Полежайки установлены камеры кругового обзора, передающие информацию в диспетчерскую «Мособллеса».

В период действия режима запрещено разведение костров в лесах и защитных насаждениях, возможны ограничения на вход граждан и въезд транспорта в лесные массивы. За нарушения предусмотрена административная ответственность. Жителям также напоминают о запрете пала сухой травы и необходимости очистки участков от сухостоя. При первых признаках задымления следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.