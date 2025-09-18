Солнечное гало можно наблюдать в небе над Москвой

Москвичи и гости столицы могут наблюдать в небе необычное явление — солнечное гало. Это светящееся кольцо, образовавшееся вокруг Солнца, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Гало также можно наблюдать в форме арки или дуги, причем не только вокруг Солнца, но и вокруг Луны. Явление возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах, содержащихся в облаках на высоте 5–10 км.

Чаще всего гало появляется в холодные сезоны, но может быть и летом при определенных условиях. Например, перед бурями и приближением атмосферных фронтов.

Наши предки приписывали гало мистическое значение предзнаменований. Обычно считалось, что атмосферное явление не несет в себе ничего хорошего, особенно если оно принимало форму креста.

