Солнечно и 20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду температура повысится до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность, также выглянет солнце. Обойдется без осадков.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 17 апреля — от плюс 16 до плюс 18. Еще пройдет небольшой дождь.