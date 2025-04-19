Сокращенные с должности совместители смогут получать выплату при поиске работы

Сотрудники-совместители, сокращенные на основной работе, смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму после рассмотрения кабмином, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

«Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Госдуму РФ», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде разъяснили, что в настоящее время при сокращении штата или ликвидации организации право на получение выплаты за период предполагаемого трудоустройства имеют работники, которые на момент увольнения и на время трудоустройства не заняты по совместительству.

В свою очередь ведомство предлагает закрепить в Трудовом кодексе РФ аналогичные права и для работников-совместителей, которые были уволены с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации и не трудоустроены более 1 месяца.

Ранее стало известно, что почти 400 тысяч многодетных матерей смогут получить дополнительные пенсионные права благодаря новому законопроекту Минтруда. Законопроект уже направлен в правительство, его рассмотрение в Госдуме ожидается в ближайшее время.