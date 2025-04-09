Минтруд предлагает учитывать уход за всеми детьми без ограничений

Ведомство предлагает отменить шестилетний лимит зачета в страховой стаж периода ухода за детьми, что позволит учитывать отпуска по уходу за пятым и последующими детьми.

Сейчас в стаж засчитывают максимум 6 лет ухода (за 4 детей). По новым правилам будут учитывать все периоды до 1,5 лет для каждого ребенка. Это увеличит будущие пенсии многодетных семей

Инициатива реализует поручение президента Владимира Путина, который в декабре 2024 года назвал текущие ограничения несправедливыми. По данным Росстата, около 0,4% российских женщин воспитывают пять и более детей.

Законопроект уже направлен в правительство, его рассмотрение в Госдуме ожидается в ближайшее время. Если документ примут, изменения вступят в силу с 2026 года.