Минтруд предлагает учитывать уход за всеми детьми без ограничений
Почти 400 тысяч многодетных матерей смогут получить дополнительные пенсионные права благодаря новому законопроекту Минтруда, пишет РБК.
Ведомство предлагает отменить шестилетний лимит зачета в страховой стаж периода ухода за детьми, что позволит учитывать отпуска по уходу за пятым и последующими детьми.
Сейчас в стаж засчитывают максимум 6 лет ухода (за 4 детей). По новым правилам будут учитывать все периоды до 1,5 лет для каждого ребенка. Это увеличит будущие пенсии многодетных семей
Инициатива реализует поручение президента Владимира Путина, который в декабре 2024 года назвал текущие ограничения несправедливыми. По данным Росстата, около 0,4% российских женщин воспитывают пять и более детей.
Законопроект уже направлен в правительство, его рассмотрение в Госдуме ожидается в ближайшее время. Если документ примут, изменения вступят в силу с 2026 года.