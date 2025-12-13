Союз городов Золотого кольца представил в Сергиевом Посаде выставку «Храмы земли русской»

В Московской Духовной академии 11 и 12 декабря прошла выставка «Храмы земли русской», которую представил Союз городов Золотого кольца, а также экспозиция инфографики, рассказывающей о городах и монастырях России. Мероприятие организовано в рамках конференции «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах», сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

«Художники предоставляют нам чудесные жемчужины, прекрасные холсты архитектуры больших и малых городов, которые находятся рядом с Сергиевым Посадом. Мы уверены, что эта выставка станет прекрасным дополнением к тем темам, которые будут обсуждаться на Форуме», — сказала Наталья Булах, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца.

Кроме того, Фонд развития малых исторических городов представил экспозицию инфографики, которая посвящена трем темам: монастыри России, «Боровский космос» с рассказом о родном для Циолковскго городе и Свято-Пафнутьево-Боровском монастыре, а также «Город и монастырь».

В инфографике были представлены знаковые места 20 городов. В дальнейшем экспозицию планируют расширить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.