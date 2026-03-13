Сохраняем сезонный гардероб: почему одежду нельзя вакуумировать

Главная заповедь сохранения гардероба — ни одна вещь не отправляется в «спячку» без химчистки или стирки. Даже микроскопические частицы кожного себума, дезодоранта или уличной пыли за полгода в шкафу окислятся, превратившись в невыводимые желтые пятна, и станут шведским столом для моли. Чистота — это фундамент, без которого остальные манипуляции бессмысленны. Об этом РИАМО сообщила стилист Ольга Лебедева.

«Категорическое „нет“ вакуумным пакетам для натуральных материалов: шубы, дубленки и кожаные куртки в полиэтилене просто „задохнутся“, мех потускнеет, а мездра станет ломкой. Им нужны только дышащие чехлы из спанбонда или хлопка и широкие анатомические вешалки, чтобы избежать деформации плечевого пояса», — сказала Лебедева.

Трикотаж, особенно кашемир и тяжелую шерсть, вешать преступно — под собственным весом они вытянутся до неузнаваемости. Их удел — аккуратные, нетугие стопки на полках, проложенные бумагой тишью, и кедровые шарики рядом.

«Обувь же требует полной санации от реагентов и формодержателей внутри, иначе к декабрю кожа скукожится и пойдет трещинами на сгибах», — объяснила стилист.

