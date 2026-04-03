Сохранение языков коренных народов обсудили на международном форуме в Якутске

В Якутске состоялось открытие Международного научного форума «Язык и культура коренных малочисленных народов России: вызовы современности и стратегии развития», сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей России.

Форум объединил представителей науки, образования, органов власти и общественных организаций и стал площадкой для формирования согласованных подходов к сохранению и развитию языков и культур коренных малочисленных народов России в условиях современных вызовов.

В Доме правительства Республики Саха (Якутия) прошло пленарное заседание форума, на котором были рассмотрены приоритетные направления языковой политики, новые подходы к этнокультурному и этноязыковому образованию, организации обучения в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности народов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.

В рамках пленарного заседания с докладом о перспективах использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в обучении выступил начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.