Соглашение о крупном агропроекте в Клину подписали на выставке «Золотая осень»

На выставке «Золотая осень» подписан ряд соглашений о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов. Один из них — Клинский. «Колхоз Петровский» построит в округе Клин молочный комплекс на 6 тыс. дойных коров с собственной сырьевой базой по производству кормов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируемый объем продукции — 45 тыс. тонн молока в год. Инвестиции в проект составят порядка 11 млрд рублей, будет создано 335 рабочих мест. Ввести объект планируют во II квартале 2026 года.

«Мы живем в Московской области и хотим, чтобы регион развивался во всех направлениях. Создание на территории крупного молочного хозяйства позволит снизить затраты на перевозку молока из других регионов. Если продукция произведена в Подмосковье и переработана тут же, то нет дополнительных издержек, поэтому потребитель приобретает ее в розничной сети по меньшей стоимости», — отметил гендиректор ООО «Колхоз Петровский» Алексей Богатырев.

Он добавил, что подписанное соглашение позволит обеспечить будущее хозяйство достаточной кормовой базой, получив землю в аренду.

«Ведь для реализации проекта по строительству молочно-товарной фермы на 6 тыс. голов необходимо минимум 12 тыс. га. Кроме того, очень рассчитываем на активное содействие Московской области в части предоставления государственных услуг, направленных на поддержку АПК»», — добавил Богатырев.

В 2023 году у прекратившего свою деятельность животноводческого предприятия в округе появился настоящий хозяин.

Бывший лидер молочного животноводства «Колхоз Петровский», пришедший в постсоветское время в упадок, встал на путь возрождения благодаря Алексею Богатыреву и его супруге. Кроме работы по возрождению села, чета Богатыревых возрождает объект культурного наследия — Знаменскую церковь в усадьбе Теплое, а также помогает в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.