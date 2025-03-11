Soft skills: эксперт рассказал о важности эмпатии для менеджеров

Генеральный директор рекламно-производственной компании AmadeyPrint Илья Алексеев заявил, что в зависимости от типа работы сотрудники и руководители должны обладать разными свойствами поведения и характера: производственному персоналу — швеям, технологам и конструкторам необходимы hard skills, а менеджерам по продажам — soft skills, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Soft skills обычно называют мягкие навыки, которые отражают личностные качества: эмпатию, лидерство, умение планировать и организовывать проекты. Hard skills — это жесткие навыки, технические знания и умения.

«Если говорить о soft skills менеджеров по продажам, то это прежде всего человек с подвижной энергетикой, который любит людей, хорошо их чувствует и легко может настроиться на любой тип клиента. Его задача не просто продать что-то, а показывать искреннее желание помочь клиенту удовлетворить его потребности. Это особенно важно для B2B-продаж, как у нас», — добавил Алексеев.

По его словам, кандидат с soft skills будет вести себя определенным образом: не опоздает на собеседование, заранее изучит специфику компании, будет внимательно слушать и точно отвечать на поставленные вопросы.