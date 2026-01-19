Софи Лорен выразила свои соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани

Киноактриса Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью своего друга, итальянского модельера и основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани, сообщает РИА Новости .

«Ты был другом, и твое искусство и страсть навсегда останутся источником вдохновения. Для меня было честью знать тебя, и я всегда буду хранить тебя в себе», — отметила она.

19 января в Сети распространилась информация о смерти 93-летнего итальянского модельера Валентино Гаравани, который был основателем дома моды Valentino.

Предварительно известно, что Валентино Гаравани скончался в кругу семьи. Что стало причиной смерти, а также где и когда состоятся похороны легендарного модельера, пока не сообщается.

Гаравани, которому в мае 2025 года исполнилось 93 года, более 50 лет создавал образы для знаменитых женщин по всему миру. Среди его клиенток была в том числе голливудская звезда Элизабет Тейлор.

Работы итальянского кутюрье в настоящее время можно увидеть в экспозициях разных музеев мира. Его творения давно признаны произведениями искусства. Главным символом бренда стал красный цвет, который используется в коллекциях дома моды. Этот оттенок превратился в узнаваемую особенность Valentino.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.