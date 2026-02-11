Содержание придомовых территорий проверили в Мытищах

11 февраля заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управления ЖКХ и управляющих компании в рамках поручения главы округа проинспектировал содержание в ЖК «Ярославский» на улице Борисовке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы проверили состояние подъездов и подходов к социально значимым объектам, а также тротуаров, дворовых проездов и территории у контейнерных площадок», — отметил Александр Хаюров.

В ходе проверки сделаны замечания к работе управляющей компании «УК Премьер»: несмотря на то, что снегопад закончился более двух недель назад, проезды и проходы вдоль многоквартирных домов остаются в неудовлетворительном состоянии. На сегодняшний день на территории работают спецтехника и дворники.

Управляющие компании ООО ГУК «Домжилсервис» и АО «Жилищное хозяйство Мытищи» получили меньше нареканий, однако и им есть над чем работать. Сейчас на территории продолжает работать техника, завершить уборку планируется до конца дня.

«В ходе инспекции мы пообщались с жителями микрорайона и проанализировали статистику обращений в ЦУРе. Выяснилось, что количество жалоб по данному микрорайону снижается», — подчеркнул Александр Хаюров.

Контроль по очистке дворовых территорий в округе продолжится на ежедневной основе.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, зима в этом году выдалась по-настоящему снежной. Коммунальные службы продолжают очищать территории от снега. Свои заявки по уборке территорий жители могут направить в Зимний штаб по телефону: 8 (917) 583-63-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.