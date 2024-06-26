Собутыльник и подниматель пингвинов: россиянам назвали самые необычные вакансии

HR-специалист Юлия Ельская рассказала о необычных вакансиях на рынке труда. По словам эксперта, работодатели ищут поднимателя пингвинов, хвалителя и других, сообщает портал «Узнай.ру».

В Тасмании для привлечения туристов им предлагают забавные и необычные вакансии — например, выгуливателя вомбатов или звездочета. Некоторые российские работодатели также находятся в поиске людей на неузарядные должности, отметила Ельская.

По словам HR-специалиста, на рекрутинговых сайтах есть вакансия «собутыльник». Для выполнения этой работы требуется человек, который будет сопровождать работодателя во время алкогольного застолья. Оплата составляет 300 рублей в час.

Если россиянин хочет помочь птицам, он может трудоустроиться поднимателем пингвинов. Для этого нужно будет переехать в Антарктику, но жилье и питание предоставит работодатель, поделилась эксперт.

Также известная торговая сеть ищет хвалителя. По словам рекрутера, его задача — ходить и делать комплименты покупателям, чтобы создать позитивную атмосферу в магазинах.

«Русские люди — это самый смекалистый народ в мире! Именно поэтому вакансии, которые можно встретить в нашей стране, отличаются особенным шармом», — отметила специалист.

Среди интересных предложений Юлия Ельская выделяет еще несколько — риелтор-астролог-нумеролог, распугиватель голубей и протаптыватель тропинок.