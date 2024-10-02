Самый громкий скандал Голливуда: P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле

Кто такой Пи Дидди

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Пи Дидди – американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Настоящее имя – Шон Джон Комбс. Он родился в Гарлеме в семье учительницы и отставного военнослужащего ВВС США. Отец его был замечен в связях с криминальным авторитетом Фрэнком Лукасом, работал наркокурьером и погиб во время перестрелки при передаче наркотиков.

Комбс работал руководителем талантов на лейбле Uptown Records, в 1991 году основал собственную компанию Bad Boy Entertainment, а в 1993 году создал собственный лейбл Bad Boy Records как совместное предприятие с Arista Records.

Девять песен артиста были номинированы на премию «Грэмми», две из которых выиграли: «I’ll Be Missing You» (1997) и «Shake Ya Tailfeather» (2004). Комбс выиграл три премии «Грэмми», две премии MTV Video Music Awards, две премии BET Hip Hop Awards, три премии BET Awards и одну премию NAACP Image Awards. Комбс являлся продюсером реалити-шоу Making the Band телеканала MTV, а также снялся в двадцати двух фильмах и сериалах.

В 2022 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп исполнителем после Jay-Z (1,5 млрд). В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма в 2019 году составила $70 млн., это девятое место в рейтинге.

В данный момент рэпер арестован: согласно данным следствия, он десятилетиями организовывал фрик-вечеринки, на которых подвергал сексуализированному насилию мужчин и женщин, возможно и детей, в обмен на деньги и музыкальные контракты. Кроме того, вероятно, он участвовал и в секс-торговле.

Изнасилования и наркотики

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Скандал вспыхнул еще в ноябре 2023 года. Тогда бывшая девушка предпринимателя, артистка Кассандра Вентура, открыто заявила, что несколько лет Пи Дидди подвергал ее физическому и сексуализированному насилию. Однако довольно быстро иск свой отозвала, объяснив это тем, что вопрос удалось решить мирным путем.

Следом посыпались на рэпера новые обвинения. Той же осенью было подано еще два иска двумя другими заявителями, обвиняющими его в сексуальном насилии и записи порно. В одном из исков утверждалось, что в 1990 или 1991 году он и певец Аарон Холл совершили сексуальное насилие над женщиной, а Комбс записал этот инцидент на видео.

В декабре 2023 одна женщина обвинила Пи Дидди в групповом изнасиловании и торговле людьми. Она сообщила, что, когда ей было всего 17 лет, ее доставили на частном самолете из Детройта в Нью-Йорк, где ее изнасиловали Пи Дидди и Харв Пьер, тогдашний президент лейбла Bad Boy Records. Тогда же обвинение поступило от музыкального продюсера Родни Джонса, который заявил о сексуальных домогательствах и угрозах, подав иск к Дидди и рассказав о закрытых вечеринках с наркотиками, оргиями и несовершеннолетними девушками.

Весной 2024 года были выставлены обвинения от девушек, которые утверждали, что Пи Дидди заставлял их принимать наркотики, а затем насиловал.

Сам рэпер все эти обвинения считает попыткой «быстрой наживы» и утверждает, что будет бороться за свое честное имя.

Тысяча бутылок детского масла и смазки

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В марте в дома Пи Дидди в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и в Маймами нагрянули с обыском федеральные правоохранительные органы. Во время обыска были обнаружены три винтовки AR-15 со стертыми серийными номерами и «более тысячи бутылок детского масла и смазки». Рэперу выдвинули обвинения в причастности к секс-торговле и сексуализированном насилии. В 14-страничном обвинительном акте говорится, что Комбс на протяжении более чем 10 лет руководил «грязной империей сексуализированных преступлений», постоянно и повсеместно подвергая женщин и других лиц насилию, привлекая к этому своих личных помощников, охрану и домашний персонал.

«Белые» вечеринки Пи Дидди

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Рэпер регулярно организовывал роскошные тусовки знаменитостей, которые называл «белыми» вечеринками. В последнее время в сети стали всплывать фотографии «участников» вечеринок. Имена их знакомы почти каждому: Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Рианна, Майкл Джексон, Пэрис Хилтон, Jay-Z, Бейонсе, Мэрайя Кэри, Памела Андерсон, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Эштон Кутчер, Крис Браун, Хлои Кардашьян, Дженнифер Лопес, Ашер, Меган Фокс, Дрейк, Пинк, Мэттью Бродерик, Сара Джессика Паркер, Леди Гага и даже член королевской семьи принц Гарри – и это еще неполный список.

Сейчас они активно подчищают свои социальные сети и продолжают хранить молчание по поводу этих вечеринок. Перед арестом Дидди сам перечислил звезд, которые приходили к нему на вечеринки. По сети «гуляет» лист под названием «Дидди-лист», где указано более 90 имен. Никто из знаменитостей, кроме Ди Каприо, не высказался и не пытался оправдаться. Голливудский актер заявил через своих представителей, что на вечеринках ничего плохо не наблюдал, а с Пи Дидди уже давно не поддерживает общение.

Дресс-код на вечеринках закономерно предполагал белый цвет: это белые платья, купальники и прочие наряды. Томас Свуп, бывший сотрудник музыкальной индустрии, однажды поделился впечатлениями об этих тусовках. Он утверждал, что там был многоуровневый доступ: от общего входа до внутреннего «святилища», где проходили «настоящие» вечеринки. Там уже было не до дресс-кода: участники вступали в оргии, употребляли наркотики, совершали развратные действия в обмен на деньги, а к сексу там принуждали. Об этом свидетельствует, например, то, что бывшая актриса фильмов для взрослых Адрия Инглиш подала на Комбса в суд, утверждая, что он занимался ее секс-торговлей, принуждая ее к оказанию сексуальных услуг гостям на его «белых вечеринках».

Подобные впечатления остались и у саундпродюсера Lil Rod (Родни Джонс). Он публично обвинил Пи Дидди в принуждении к интимным связям с работницами секс-индустрии. Также Джонс рассказал, что исполнитель регулярно устраивает закрытые вечеринки, неотъемлемой частью которых были запрещенные вещества и несовершеннолетние гости. Под угрозами или воздействием тяжелых наркотиков людей заставляли участвовать в странных театральных постановках и даже оргиях. «Безудержное веселье» могло продолжаться до нескольких дней, после чего гостям требовались специальные капельницы для восстановления здоровья.

«Белые» вечеринки Пи Дидди устраивал на протяжении 16 лет в отелях по всему миру. Если кто-то из участников решал обратиться в правоохранительные органы, то их подчиненные Комбса похищали, пытали, шантажировали интимными фото и видео, сжигали машины и дома. Только таким способом ему удавалось скрывать темную сторону Голливуда.

Педофилия и конспирологические теории

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Как известно, Пи Дидди занимался продвижением начинающих молодых музыкантов. Он организовывал так называемые «лагеря» для перспективных артистов, где они могли набраться опыта, обзавестись полезными связями, пообщаться с более успешными коллегами по индустрии.

Таким молодым артистом в свое время (когда ему было 14 лет) был певец Usher. В своих интервью он иногда упоминал «безумные» вечеринки в доме Пи Дидди. Конспирологи и люди, которые занимаются расследованием скандалов, связанных с рэпером, утверждают, что предприниматель совратил юного подопечного во время его пребывания в лагере.

Подобная участь постигла и Джастина Бибера. В сети сейчас активно обсуждают видео «48 часов с Пи Дидди». На нем рэпер стоит с юным Бибером и говорит: «Мы с ним [Бибером] сейчас проведем 48 часов, как в фильме. Где мы будем тусоваться и что мы будем делать, мы не можем раскрыть, но для 15-летнего мальчика это мечта». Комментаторы к видео оставляли обеспокоенные сообщения, ведь у Бибера очень напуганный вид. Кроме того, многие обратили внимание на клип Джастина на песню «Yummy», где ищут след их отношений с наставником и педофилии в шоу-бизнесе. Все дело в том, что в клипе Джастин ужинает и веселится в компании стариков, пока их развлекает оркестр из детей. В конце видео он остается среди объедков, а на тарелке – фото маленького Бибера.

Бибер неоднократно рассказывал, что пережил травмирующий опыт в подростковом возрасте и намекал на процветающую педофилию в музыкальной индустрии. Многие также вспомнили его слова к юной Билли Айлиш, когда она начинала карьеру. Джастин предлагал ей защиту от «самых страшных людей шоу-бизнеса».

Что будет с Пи Дидди

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16 сентября рэпера арестовали и поместили под стражу в центр содержания в Бруклине. Адвокаты предлагали 50 млн долларов за освобождение Дидди, однако суд иск отклонил, посчитав артиста опасным для общества. Рэпер в ответ на это объявил голодовку.

Само слушание по делу состоится 9 октября. Эксперты считают, что ему грозит пожизненное лишение свободы, если его преступления будут доказаны.