Собственникам сельхозземель в Солнечногорске напомнили о борьбе с борщевиком

Сотрудники отдела Мунземконтроля городского округа Солнечногорск продолжают работу по мониторингу состояния земельных участков. В ходе ежедневного обследования на сельскохозяйственных участках возле деревень Новый Стан, Смирновка и Леонидово зафиксировали значительное распространение борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данных территориях борщевик занимает более половины площади участков, что говорит о долгом бездействии владельцев. Собственникам этих земель вынесены официальные предостережения о недопустимости дальнейшего распространения опасного сорняка.

«Мы призываем всех владельцев земельных участков ответственно подходить к их содержанию и своевременно принимать меры по борьбе с борщевиком Сосновского. Сохранение благоприятной экологической обстановки и предотвращение распространения инвазивных растений — наша общая задача», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Материалы проведенных обследований будут направлены в прокуратуру Подмосковья для проверки участков с борщевиком и возможного повышения налога для владельцев.

При обнаружении борщевика на территории округа жители могут сообщить об этом по следующим номерам:

Отдел сельского хозяйства: 8 (496) 263-13-30;

Горячая линия главы округа: 8 (800) 201-67-47;

Круглосуточные номера: 8 (800) 550-65-22, 8 (495) 668-01-25.

Срок рассмотрения обращений составляет от 8 рабочих дней в зависимости от количества заявок и сложности работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.