СОБР «Гюрза» отработал условный штурм здания в Солнечногорске

Сотрудники СОБР «Гюрза» провели тактико-специальные учения в Солнечногорске Московской области. Бойцы отработали штурм здания и нейтрализацию условных террористов, а также элементы тактической медицины, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Во время тренировки сотрудники спецподразделения отработали алгоритм штурмовых действий по обнаружению и нейтрализации условных террористов, забаррикадировавшихся в здании. Занятие прошло в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание уделили взаимодействию групп боевого порядка, скорости и точности принятия решений, а также согласованности действий в ограниченном пространстве. Бойцы совершенствовали навыки работы в составе подразделения при проведении спецопераций.

Кроме того, росгвардейцы отработали элементы тактической медицины. Они эвакуировали условно раненого бойца из «красной зоны», оказывали первую помощь и выполняли оперативную замену выбывшего бойца. В ведомстве подчеркнули, что такие тренировки позволяют поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки личного состава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.