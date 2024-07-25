Соблюдение правил нестационарными торговыми объектами проверили в Мытищах

Внешний облик, содержание прилегающей территории, соблюдение правил торговли, наличие кассового аппарата и информации о предпринимателе проверили в нестационарных торговых объектах Мытищ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Члены комиссии под руководством исполняющего обязанности главы городского округа Мытищи Олега Сотника совершили очередной объезд по нестационарным торговым объектам, расположенным на территории городского округа. Кроме того, осмотрели и объекты капитального строительства, в которых расположены торговые точки.

В «маршрутный лист» попали улицы Летная, Сукромка, Новомытищинский проспект. По словам начальника управления потребительского рынка и услуг Елены Подмарковой, без нарушений, к сожалению, не обошлось.

«Граффити на стенах, ненадлежащее содержание территории, в частности, нескошенная трава, требующие ремонта ступени на входных группах, неправильно установленные зонты, прикрывающие товар от солнца, наличие незаконной рекламы, вывесок, баннеров на капитальных крупных торговых объектах — все эти замечания собственники должны оперативно устранить. Кроме того, в ходе мониторинга на одном из адресов выявлена выносная торговля, что запрещено. В рамках заключенного договора об аренде за выявленные нарушения предусматриваются штрафные санкции. В случае неустранения замечаний мы расторгаем договор и демонтируем павильон», — сказала Елена Подмаркова.

В ходе рейда комиссия разъяснила бабушке, реализовавшей собственную овощную продукцию в неустановленном месте, о незаконности ее действий. Рассказали, что на рынке у железнодорожной станции Мытищи есть места, которые предоставляются пенсионерам на бесплатной основе специально для реализации выращенной продукции.

Подобные мониторинги управление потребительского рынка и услуг проводит на ежедневной основе. На очереди — посещение микрорайона Леонидовка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.