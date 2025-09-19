Собянину пожаловались на светофоры-«пенисы» в Москве

Москвичи приняли светофоры за «пенисы» и обратились к Собянину

Жители Москвы обратились к мэру Сергею Собянину из-за, по их мнению, светофоров «в форме членов». Авторов обращения возмутил дизайн дорожных устройств и они потребовали «немедленно обновить» его, сообщает Радиоточка НСН со ссылкой на сообщение заявителей.

«Я обращаюсь к Вам с просьбой обратить внимание на дизайн светофоров, который, по мнению многих горожан, требует немедленного обновления в связи с крайней неудачностью своего визуального решения», — написали жители российской столицы.

Обратившиеся считают, что дизайн светофоров «имеет двусмысленную форму, визуально напоминающую мужской половой орган (член)». Это становится причиной постоянных насмешек и дискуссий, заявили граждане.

Кроме проблем этического и имиджевого характеров, такое визуальное решение также противоречит «фундаментальным принципам дизайна», полагают москвичи. По их словам, дорожный знак должен моментально считываться людьми, но в этих светофорах видят «фаллический символ» и путаются. Кроме того, у участников дорожного движения, которые смотрят на «фаллические» устройства, снижается концентрация внимания из-за «отвлечения, смеха или недоумения».

