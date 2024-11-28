Собянин рассказал о новом молодежном проекте «Город героев Москва»

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Мэр Собянин: на портале «Молодежь Москвы» можно делиться историями своих героев

Сергей Собянин анонсировал мероприятия молодежного проекта «Город героев Москва», приуроченные к Дню Героев Отечества. Проект стартует с финала турнира исторической игры, в котором участвуют три лучшие команды из 36 московских вузов, сообщает «Царьград» .

С 2 по 9 декабря молодые москвичи смогут написать исторический диктант, посвященный Битве за Москву; для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Молодежь Москвы».

«На этом же портале можно поделиться историями своих Героев — родственников, друзей, знакомых», — отметил мэр.

Кроме того, планируется показ фильма, который рассказывает о полководцах и важности сохранения исторической памяти в семьях. Фильм был создан столичной молодежью совместно с потомками маршалов Победы.

В вузах также организуют встречи с героями России. В праздничный день, 9 декабря, молодежь вместе с военными и ветеранами отметит память защитников Отечества, развернув Знамя Победы.