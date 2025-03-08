Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с 8 Марта. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале .

Собянин считает Международный женский день праздником нежности, любви и сердечности. Эти чувства воплощаются в российских девушках.

Мэр Москвы поблагодарил женщин за щедрость, большой талант и душевную чуткость. Также он сказал им спасибо за красоту и уют в мегаполисе.

Собянин пожелал, чтобы теплые чувства согревали сердца любой женщины, в ее жизни происходило добро и счастье.