Собянин назвал Москву городом великих свершений

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 877-летием столицы и пожелал им здоровья, удачи и долгих лет жизни.

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города! Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья», — сказал мэр в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мегаполис всегда остается надежным оплотом страны. И сейчас горожане сражаются на передовой, трудятся на военных заводах. Также столица помогает пострадавшим регионам РФ, а еще продолжает жить и развиваться.

Столичный градоначальник поблагодарил москвичей за трудолюбие, мужество, стойкость, а также за любовь к мегаполису и преданность России.

День города в столице отмечают 7 и 8 сентября. Гуляния в честь праздника пройдут в центральных районах и во всех округах. МЦК и метро будут перевозить пассажиров до 02:00 в ночь на 8 сентября, еще по стандартному графику будут курсировать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.