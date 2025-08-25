Собери ребенка в школу: тысячи школьных наборов уже переданы детям в Подмосковье

Во всех муниципалитетах Московской области проходит акция «Собери ребенка в школу». Депутаты и молодогвардейцы передают школьные наборы детям, помогая семьям подготовиться к новому учебному году, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Тысячи рюкзаков и комплектов канцелярии уже нашли своих хозяев — будущих первоклассников и старшеклассников. В каждом округе инициативу поддерживают депутаты, главы и активисты «Молодой Гвардии».

Так, в Шаховской глава округа Замир Гаджиев и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Анатолий Каверин подарили новые рюкзаки одиннадцати будущим ученикам.

«Пусть эти рюкзаки станут символом нашего внимания и веры в будущее наших малышей. Желаю всем первоклассникам успешного старта и ярких впечатлений в новом учебном году», — отметил Замир Гаджиев.

В Серпухове депутат Совета депутатов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц не только передала канцтовары на «Полку добра», но и вручила наборы многодетной семье — для второклассника и девятиклассницы.

«Для нас важно, чтобы у каждого ребенка были равные возможности для учёбы. Подготовка к школе — серьезные расходы, особенно для многодетных семей. Акция объединяет депутатов, активистов и жителей Подмосковья. Каждый может помочь, передав канцтовары на „Полку добра“», — подчеркнула Диана Алумянц.

«Полки добра» работают во многих торговых центрах, магазинах канцтоваров и общественных приемных региона. Адреса пунктов сбора размещены на интерактивной карте.

Заявку на получение школьных принадлежностей семьи могут оставить в отделении общественной приёмной «Единой России» или через сайт партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.