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Собака Лукашенко смотрела парад Победы с трибуны на Красной площади

Одним из зрителей парада Победы, который проходил 9 мая на Красной площади, стал шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает SHOT.

Шпиц Умка был на трибуне вместе с делегацией из республики Беларусь.

По словам председателей делегации, Умка уже раньше был на параде Победы в Москве.

Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в столице в четверг, он начался в 10:00 мск. Парадные расчеты прошли торжественным маршем по Красной площади. В параде принимали участие около девяти тысяч военных, среди них — более тысячи участников СВО.

Авиация пролетела над Красной площадью, окрасив небо в цвета российского триколора.

После окончания парада президент России Владимир Путин вместе с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.