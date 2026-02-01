Сноубордист пропал в 30 км от места, где исчезли Усольцевы в Красноярском крае

В Красноярском крае сноубордист таинственно пропал в 30 км от места, где исчезла семья Усольцевых. На этой неделе поиски семьи возобновились, сообщает SHOT .

Накануне 39-летний шеф-повар Владимир К. вместе с группой отправился кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском районе. Они поднялись на вершину и затем спустились вниз. В какой-то момент группа обнаружила, что Владимира нет рядом. Сноубордисты решили, что он самостоятельно добрался до места ночлега в деревне Нарва и уехали в том же направлении. При этом рация была только у Владимира, так что возможности связаться с ним у райдеров не было.

Оказалось, что Владимир пропал, его местонахождение стало известно только сегодня днем. Сноубордиста нашли в тайге, где он провел всю ночь. Владимира нашли примерно в 30 км от места, где полгода назад исчезла семья Усольцевых.

Семья Усольцевых в количестве трех человек — Сергей, его супруга Ирина и их общая 5-летняя дочь, без вести пропали в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года. К настоящему моменту хоть какие-то важные улики местонахождения семьи найти не удалось.

