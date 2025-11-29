Снос незаконных построек в муниципальном округе Истра перешел в активную фазу

В поселке Глебовский приступили к демонтажу незаконных металлических гаражей на ул. Октябрьской. Снос проводится силами МБУ «ДОДХИБ» по решению комиссии администрации округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Данные меры направлены на системное наведение порядка в сфере землепользования и комплексного благоустройства муниципальных территорий. Основной задачей проводимых мероприятий является освобождение земель общего пользования от объектов, которые были возведены с грубыми нарушениями действующего градостроительного и земельного законодательства, без каких-либо разрешительных документов.

Стоит отметить, что в скором времени работы будут проведены и по другим адресам, указанным в решении: в деревнях Никулино и Никольское, а также в городе Истра.

В перечень сооружений, подлежащих сносу, вошли:

Девять металлических гаражей в поселке Глебовский на ул. Октябрьской;

Бытовка в деревне Никулино;

Металлический шлагбаум в деревне Никольское;

Забор из сетки рабица в городе Истра на ул. Овражной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.