«Сноб» выпустил свежий номер с Бастой и автором книги «Слово пацана»

В продажу поступил 105-й номер журнала «Сноб», посвященный пути и дороге. Героями выпуска стали рэпер Баста, писатель Алексей Сальников и автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев, сообщается на сайте издания .

В новом номере Баста расскажет о большом туре по стране и музыкальных экспериментах, а соавтор сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», писатель Роберт Гараев — о пути к популярности и возвращении к самому себе. Лауреат премии «Большая книга» Алексей Сальников, в свою очередь, презентовал тематический рассказ «Девятнадцать км» специально для свежего номера журнала.

Кроме того, новый выпуск подробно расскажет об одной из главных строек Советского Союза — Байкало-Амурской магистрали. Также читатели узнают, какие песни слушали советские строители легендарной БАМ и вспомнят о главных фильмах в жанре роуд-муви.