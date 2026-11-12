Снятый скальп и дыра в черепе ребенка: под Оренбургом нашли жуткое святилище

Самое раннее сооружение комплекса — круговой вал диаметром около 45 метров — кочевники возвели в V–IV веках до нашей эры. Под его южной частью археологи нашли ритуальное кострище. Анализ более 3,7 тысячи фрагментов костей выявил останки как минимум 21 животного, в том числе 13 жеребцов. Здесь также сжигали верблюдов, крупный рогатый скот и овец.

В 14,5 метрах от вала исследователи обнаружили ритуальную яму с бронзовым котлом, наконечником копья, примерно 35 наконечниками стрел, деталями конской упряжи и колчанным крюком.

На рубеже нашей эры внутри кольца появились погребения ребенка около шести лет и подростка. На черепе ребенка ученые заметили множественные надрезы и треугольное отверстие — предположительно, следы посмертной ритуальной трепанации. Возможно, сначала с головы сняли скальп, затем извлекли часть кости. Цель обряда неизвестна.

Последним здесь похоронили воина в V–VI веках нашей эры. Рядом лежали роговая подпружная пряжка и сложносоставной гуннский лук с одиннадцатью накладками из рога и кости.

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