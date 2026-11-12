Участники Национального рекламного форума обсудили, за что бизнес платит медиа

Доверие аудитории, качество контакта и измеримый результат стали главными темами сессии News Media Holding на юбилейном Национальном рекламном форуме.

Дискуссию провел генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов. Представители медиа, платформ и рекламодателей обсудили переход от разовых размещений к партнерствам. Вице-президент Ozon Мария Заикина отметила, что брендам нужны решения под задачи бизнеса, а не стандартные рекламные пакеты.

«Охват можно арендовать, а доверие у медиа — оно только в собственности», — заявила основатель агентства К2 и журналов «Москвичка» и «Огород» Кристина Потупчик.

Заикина привела пример продвижения пунктов выдачи Ozon: конверсия читателей материалов News Media Holding в открытие пункта составила 7%. Это вдвое выше результата медийной рекламы и на 20% выше показателей собственных рекламных инструментов Ozon.

Управляющий директор Дзена Александр Толокольников выделил три источника дохода медиа: распространение оригинального контента, нативную рекламу и прямые платежи читателей. Участники также призвали развивать присутствие на разных платформах, сохраняя собственные бренды и прямую связь с аудиторией.

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