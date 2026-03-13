Снимаете для WB: девушкам запретили фотографироваться в элитном ресторане

Посетительница столичного ресторана The Mob Юлиана рассказала в своем Instagram*, что пришла в модное заведение вместе с подружкой, но ее попросили не устраивать там фотосессии для WildBerries.

«Я свою футболку из Lime фоткаю для WildBerries со своей сумочкой Louis Vuitton. На WildBerries купила, понимаете?» — иронично спросила посетительница.

Подружка отметила, что в ресторан приезжают все и делают фотографии. Но «докопались» только до двух девушек.

По словам Юлианы, пока они сидели за столиком, неизвестные девушки принесли платье в ресторан, устроили там фотосессию.

