Снежный циклон усилил защиту озимых культур в Подмосковье

сегодня в 16:08

Снежный циклон «Фрэнсис» принес в Подмосковье рекордное количество осадков, что положительно сказалось на состоянии озимых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Снежный циклон «Фрэнсис» обеспечил формирование устойчивого снежного покрова на полях Московской области. Благодаря этому посевы озимых культур получили дополнительную защиту в зимний период.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что в прошлом году аграрии региона засеяли почти 98 тысяч гектаров озимых культур. Из них более 77 тысяч гектаров заняли озимая пшеница, рожь и тритикале, а еще 20,7 тысячи гектаров — озимый рапс. Дополнительный слой снега помогает сглаживать перепады температур, удерживать тепло почвы и снижать риск вымерзания посевов. Также снежный покров защищает растения от механических повреждений, вызванных ветром.

Озимые культуры начинают вегетацию ранней весной, сразу после схода снега. Таяние снежного покрова обеспечит почву необходимой влагой, что создаст благоприятные условия для активного роста растений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.