Снежный покров защитил озимые культуры от морозов в Подмосковье

Озимые культуры на площади 97,8 тыс. га в Подмосковье надежно защищены от морозов благодаря обильному снежному покрову, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В конце января в Московской области установились сильные морозы, характерные для поздней зимы. Несмотря на низкие температуры, сельхозпроизводители региона не опасаются за состояние озимых культур, засеянных осенью под урожай 2026 года.

Общая площадь озимых в Подмосковье составляет 97,8 тыс. га. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия области отметили, что своевременная и качественная посевная кампания позволила растениям сформировать устойчивую корневую систему и перейти в зимний покой до наступления холодов.

Снежный покров равномерно покрывает поля и служит надежной теплоизоляцией, предотвращая глубокое промерзание почвы и снижая риск вымерзания посевов. Кроме того, снег является стратегическим запасом влаги: весной его таяние обеспечит почву необходимой влажностью для развития растений. Аграрии уже готовятся к новому сельскохозяйственному сезону, пользуясь благоприятными погодными условиями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.