Волонтеры в Химках расчистили снег у поликлиники №5

Волонтеры из городского округа Химки 28 января помогли коммунальным службам расчистить снег у поликлиники №5 на улице Молодежная.

Команда волонтеров присоединилась к уборке территории возле поликлиники №5 в Химках. Ежедневно это медицинское учреждение посещают сотни взрослых и детей, поэтому расчистка подходов особенно важна.

Анна Прибылова, заместитель начальника регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках, отметила, что добровольцы в первую очередь помогают на социально значимых объектах. В их числе — детские и взрослые поликлиники, школы, а также тропинки к остановкам и частный сектор. Кроме того, волонтеры реагируют на индивидуальные заявки жителей.

После завершения работ участники акции возвращаются в ресурсный центр, где могут отдохнуть, пообщаться и поделиться опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.