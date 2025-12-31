сегодня в 17:31

Снежная буря в Адыгее оставила жителей и туристов без света в Новый год

В канун Нового года Адыгею накрыла снежная буря, жители и туристы остались без света в нескольких районах, сообщает Mash .

На плато Лаго-Наки приехавшие отдохнуть туристы вынуждены находиться в отелях и апартаментах из-за аномального снега. За ночь в Адыгее выпало 80 см снега.

Сейчас в горах опасно, гуляющих может накрыть лавиной. В республике введен режим ЧС. Также погиб один человек, на жителя в частном доме из-за большого сугроба рухнул навес.

Специалисты экстренно расчищают Майкоп и другие населенные пункты Адыгеи. Общественный транспорт не ходит, местные жители откапывают свои автомобили часами.

На обильный снегопад пожаловались также жители Сочи и Краснодарского края. В отдельных поселках нет электричества, поезда идут с задержками.

