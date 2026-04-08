Снегопады пойдут на западе Подмосковья 8 апреля

сегодня в 07:31

Дыхание зимы чувствуется все более явно. В течение суток снежные заряды дойдут до западных районов Подмосковья, Смоленской области и других регионов Центральной России, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Снегопады проходят в Вологодской, Кировской, Свердловской областях. Также их заметили в Ставропольском, Краснодарском крае, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе.

Снег уже идет на севере Подмосковья. Его заметили в Дмитрове и Клину.

В течение суток снежные заряды дойдут до запада Центральной России. Они затронут Смоленскую область и западные муниципалитеты Подмосковья.

