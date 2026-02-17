Снег и до -9 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице ожидается облачная с прояснениями погода, температура составит минус 9 — минус 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.