Снег и до -9 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице ожидается облачная с прояснениями погода, температура составит минус 9 — минус 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В области местами пройдет небольшой снег. Сохранится гололедица.
Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 20 — минус 18 градусов, днем 18 февраля она будет минус 10 — минус 8. Местами пройдет небольшой снег.
