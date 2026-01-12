Снег и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Погоду в Подмосковье и столице в понедельник будет определять южный циклон, температура в Москве прогнозируется минус 5 — минус 3 градуса, в области -от минус 7 до минус 2, сообщается на сайте «Метеоновости» .

Ожидается облачность, время от времени пройдет снег от небольшого до умеренного на востоке Подмосковья.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит около 80%, геомагнитный фон неустойчивый.

Большинство жителей региона в такую погоду серьезных проблем со здоровьем не отмечают. В понедельник будет умеренно морозная погода без выраженных изменений метеорологических факторов, поэтому можно больше времени посвятить активному отдыху и спорту.

