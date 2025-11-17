Снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и Москве в понедельник пройдет снег, переходящий в дождь, температура прогнозируется от плюс 3 до плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная погода. В первой половине дня ожидаются налипание снега на проводах и деревьях, гололед. Утром на дорогах местами образуется гололедица.
Скорость южного, юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура будет плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 18 ноября она поднимется до плюс 7 — плюс 9 градусов. Пройдут дождь и мокрый снег с дождем.
