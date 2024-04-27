Снайпер рассказал об уничтожении чернокожих наемников из США

Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как он уничтожил при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США, сообщает РИА Новости .

Боец отметил, что военнослужащие ВСУ уродуют тела погибших иностранцев, чтобы невозможно было установить их личность.

«Если американца или любого иностранца делаешь двухсотым, кто рядом находятся они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки и кисти, чтобы не выяснить, кто этот человек вообще». Российский снайпер

По словам военного, в основном воинская специальность у наемников — пехотинцы и штурмовики.

Ранее СКР сообщал, что более 3,1 тыс. наемников принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Это граждане США, Канады, Британии, Грузии, Германии, Польши, Литвы и других стран.