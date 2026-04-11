SMS о замене счетчика: мошенники развели московского пенсионера на 30 млн рублей

65-летний пенсионер не насторожился, когда ему позвонил представитель компании по замене счетчиков. Мужчина согласился на визит специалиста и назвал код из SMS-сообщения. Затем москвич понял, что совершил ошибку, и прервал разговор. Но ему сразу же начали поступать сообщения якобы о взломе его кабинета в «Госуслугах» и номером телефона для обратной связи.

На звонок ответила якобы сотрудница Роскомнадзора, которая сообщила, что от его имени оформлена доверенность на распоряжение деньгами и имуществом. Помимо этого, пенсионеру сообщили, что в его доме проведут обыск с целью поиска незадеклариванных денежных средств.

По указанию мошенницы москвич вышел из дома, взяв с собой бумагу и ручку, и сел в машину. Затем с ним поочередно связывались лжесиловики и сотрудники госорганов. По их указанию мужчина записал голосовое обязательство о неразглашении, купил новый смартфон и SIM-карту, куда установил приложения для общения по видеосвязи.

После этого мужчина по указанию мошенников начал снимать денежные средства со счетов и передавать их курьерам, называя кодовое слово и получая от них якобы финансовые документы. Так за 7 встреч пострадавший передал более 30,7 млн рублей. Москвич понял, что его обманули, когда аферисты перестали выходить на связь.

